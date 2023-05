"Nos enfants pourront-ils encore apprendre dans des universités et des écoles et non pas principalement sur Google ou des plateformes internationales privées de learning qui agrégeront de larges catalogues internationaux de contenu certifiés et diplômants ?", demande Cécile Dejoux, responsable de la chaire RH du Cnam (1) dans un entretien pour AEF info le 5 mai 2023. Alors que l'éducation est "un business", elle estime qu’il est urgent d’adapter les stratégies d’enseignement : "soit nous innovons, soit nous régresserons rapidement". L’enseignement supérieur peut faire deux choses : "penser l’expérience apprenant" et "repenser la modularité des contenus en allant sur le terrain [des] entreprises privées, c’est-à-dire en mettant des micro-certificats dans les diplômes". Un professeur doit être un "créateur de connaissances" et un "bâtisseur de communauté". Elle alerte aussi sur l’urgence à "éduquer ChatGPT".