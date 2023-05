À l’issue du 7e comité interministériel de la transformation publique, le 9 mai 2023, le gouvernement s’engage à "simplifier le parcours [des] concitoyens", à partir de "dix moments de vie clés". Élisabeth Borne promet "dès la fin de l’année" des "avancées concrètes pour les démarches des Français" qui correspondent à cinq "moments de vie" prioritaires, dont le passage au statut d’étudiant. En outre, les ministères sont chargés d’actualiser ou de préparer "leur feuille de route du numérique et de la donnée" d’ici la fin de l’année. Ils devront aussi identifier "des projets phares d’exploitation de la donnée". De plus, le gouvernement compte achever le déploiement de "Services publics+" – programme de collecte des "indicateurs de qualité de service et de satisfaction des usagers" – "notamment dans les hôpitaux et les établissements d’enseignement publics".