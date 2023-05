La Fnadepa se réjouit des "propositions pertinentes" du rapport sur l’évaluation de la démarche qualité en Ehpad

Dans un communiqué de presse du 27 juillet 2018, la Fnadepa se dit satisfaite du rapport sur l’évolution de l’évaluation de la démarche qualité en Ehpad et de son dispositif d’évaluation adopté par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale, le 26 juillet 2018. La Fédération avait proposé quelques préconisations, le 6 juin dernier, qui font désormais partie des dispositions adoptées par la commission. Elle précise cependant qu’elle restera attentive à la mise en pratique de celles-ci et que son expertise restera à disposition de la HAS .