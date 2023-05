France Stratégie publie le 28 avril 2023 les résultats de la recherche menée par le Crédoc à la demande du comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 2018-2022 sur les besoins des familles en situation de pauvreté en matière d’accueil du jeune enfant et d’aide à la parentalité. Elle dégage plusieurs types de famille - essentiellement de mères - éloignées de ces modes de garde et formule quatre préconisations pour inverser la tendance et gagner la confiance de ces parents. Et recommande notamment des formes d’accueil progressif et mixte.