Hauts-de-France : Transitions pro et le Carif-Oref signent une convention pour "rendre plus lisible" leur rôle respectif

Transitions pro Hauts-de-France et le C2RP ( Carif-Oref ) ont signé le 1er juillet 2021 une convention de partenariat afin de coordonner leurs actions et de "rendre plus lisible" leur rôle respectif au sein du paysage régional. Ils souhaitent "outiller l’accompagnement des salariés vers les métiers porteurs" ; "développer l’information sur les politiques publiques" ; "ouvrir des chantiers expérimentaux" (sans précision à ce stade sur leur contenu) et "communiquer sur les partenariats". "Ce partenariat formalise des travaux engagés depuis plusieurs mois", explique Florence Lecocq, directrice du C2RP, jointe le 2 juillet par AEF info. "Nous avons travaillé sur la liste des métiers en tension pour les Transco dans le cadre du Crefop . Autre exemple, Transitions Pro va participer à la construction de notre tableau de bord emploi/formation", illustre-t-elle.