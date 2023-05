La Normandie a inauguré, mardi 9 mai 2023, le projet Draccar, présenté comme la "première plateforme française de recherche en mer dédiée à l’éolien offshore", qui bénéficie d’un programme de R&D de 8,2 M€. Porté par France énergies marines, il associe les universités de Caen et du Havre, l’Insa Rouen et la région. Les travaux porteront sur six thématiques : "l’écosystème marin" ; "la mégafaune marine" (oiseaux, mammifères, poissons) ; "les ressources halieutiques, le biofouling et les espèces vivant sur le fond" ; "le vent" ; "le comportement de la structure" ; "les processus hydrosédimentaires".