La Métropole de Lyon testera la semaine de quatre jours à partir du 1er septembre 2023, et ce pendant un an. Le dispositif permettra aux agents volontaires de travailler 8h45 ou 9 heures par jour. D’après Bruno Bernard, président EELV de la Métropole de Lyon, "il s’agit d’une volonté politique forte qui laissera plus d’espace à la vie privée". La mesure fait partie de l’agenda social 2023-2026, présenté le 9 mai 2023, qui inclut, entre autres, une augmentation de la participation employeur à la mutuelle santé et une harmonisation des régimes indemnitaires. Le budget global s’élève à 17 M€.