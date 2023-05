L’ERC annonce, vendredi 5 mai 2023, la liste des 66 bénéficiaires de la première tranche 2023 de son programme "Proof of concept", doté d’un total de 10 M€. En France, six chercheurs doivent recevoir ces subventions, d’une valeur de 150 000 euros chacune, pour explorer le potentiel commercial ou sociétal des résultats de leurs projets de recherche : trois au CNRS, deux à l’Inserm et une au CEA.