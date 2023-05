En 2021, le nombre de postes offerts par la fonction publique de l’État était de 39 900, un chiffre stable depuis trois ans, selon une étude publiée par la DGAFP le 5 mai 2023. 36 700 postes ont été pourvus, soit 800 de moins qu’en 2020. La sélectivité des candidats s’est stabilisée à un niveau bas et s’explique par le faible nombre de candidats et leur non-présentation aux concours. Les femmes représentent 62 % des nouveaux agents. Les ministères de l’Éducation nationale, de l’Intérieur, de la Justice et des Finances sont les quatre ministères qui ont le plus recruté.