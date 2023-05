Le Conseil d’État précise le 3 mai 2023 le rôle du juge administratif lorsqu’il est saisi de la légalité d’une décision de révocation prononcée pour des motifs fondés sur l’existence d’antécédents judiciaires d’un agent. Le juge doit caractériser les faits à l’origine des condamnations en cause et apprécier si ces faits, compte tenu de leur nature et de leur ancienneté, étaient de nature à conduire à sa révocation. Il ne peut se borner à relever l’existence de tels antécédents pour estimer qu’ils justifient la révocation de l’agent.