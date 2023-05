Jean-Noël Barrot, ministre délégué à la Transition numérique et aux Télécommunications, doit présenter en conseil des ministres, mercredi 10 mai 2023, un projet de loi "visant à sécuriser et réguler l’espace numérique". Il prévoit notamment la mise en place du "filtre anti-arnaques", promis par le candidat Emmanuel Macron. Le dispositif reposera sur une liste mutualisée par plusieurs services de sites malveillants et une injonction à afficher des messages préventifs. Le texte comprend aussi des mesures contre le cyberharcèlement et la pédopornographie ainsi que sur le cloud.