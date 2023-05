C’est une première: le président du Sénat vient de mettre en demeure Phyteis, organisation professionnelle représentant les intérêts de 19 fabricants de pesticides, de respecter les obligations déontologiques auxquelles les lobbyistes sont assujettis. La Chambre haute estime en effet que le représentant d’intérêts a "manqué de probité et de prudence" en 2018-2019 lors de débats visant à revenir sur la loi Egalim et sa disposition visant à interdire la production, le stockage et la circulation en France de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l’UE.