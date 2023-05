Enedis s’engage dans la transition énergétique de la région Grand Est

Le président de la région Grand Est Franck Leroy et le directeur régional d’Enedis Jean-Marc Baize ont annoncé, vendredi 5 mai 2023, la signature d’une convention de partenariat visant à structurer leurs actions communes en faveur de la transition énergétique, de l’emploi, de l’innovation et de la biodiversité. Le gestionnaire du réseau électrique soutient notamment la région dans son déploiement des énergies renouvelables en mettant à sa disposition des données et des outils cartographiques.