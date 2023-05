L’ambassadrice pour l’environnement Sylvie Lemmet s’apprête à prendre la présidence de Santé publique France, un poste "non exécutif" qu’elle assumera en plus de superviser les négociations internationales, explique-t-elle à AEF info le 10 mai 2023. Au côté de la directrice générale Caroline Semaille, elle souhaite que l’établissement parle davantage de santé "au sens global", selon l’approche "One Health, une seule santé". Et entend anticiper l’impact en la matière d’un climat plus chaud.