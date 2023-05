Une cellule de renseignement fiscal va voir le jour au sein de la DNRED d’ici la fin du quinquennat, annonce le ministre chargé des Comptes publics Gabriel Attal dans son plan de lutte contre les fraudes, présenté mardi 9 mai 2023. Cette structure "aura recours aux techniques de renseignement pour la recherche et la prévention des fraudes fiscales les plus complexes et les plus graves". Elle pourra recruter des sources humaines travaillant dans des institutions financières.