Le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a présenté le 9 mai 2023 une série de mesures pour lutter contre la fraude fiscale et douanière. Celui-ci prévoit un "renfort des effectifs de 1 500 ETP" pour le contrôle fiscal et la lutte contre la fraude fiscale afin "d’augmenter de 25 % le nombre de contrôles fiscaux des particuliers" d'ici 2027, notamment sur les gros patrimoines. Alors que la DGFIP a perdu plus de 29 000 agents depuis 2009, les syndicats Solidaires, FO, CGT et CFDT finances publiques craignent des "mesures d’annonces" sans réelles augmentations des effectifs.