Paris habitat a revu son plan stratégique de patrimoine à l’aune du nouveau contexte économique et s’est doté d’un Plan de développement métropolitain fin 2022 pour ses 11 000 logements situés en dehors la capitale et les 300 à construire par an, explique sa directrice générale à AEF info le 4 mai 2023. Un an après son arrivée à la tête de l’office parisien, Cécile Bélard du Plantys s’inquiète de "l’étau" financier qui se resserre sur l’organisme, lequel devra davantage recourir à ses fonds propres et emprunter dans les prochaines années. Elle appelle aussi à créer un "tarif social de l’énergie" pour les locataires HLM.