À l’occasion de la journée de l’Europe, le 9 mai 2023 l’agence Erasmus+ France annonce le lancement d’un projet pilote de réseau d’ambassadeurs. L’objectif est de "rassembler une communauté autour d’expériences communes", d' "incarner la diversité des opportunités Erasmus+" et de "rendre le programme plus accessible à tous". Les ambassadeurs seront d’anciens bénéficiaires du programme Erasmus et auront pour rôle de "partager leur expérience avec des apprenants pour les inspirer, les informer et rassurer les nouveaux candidats à la mobilité", en intervenant dans des établissements ou lors d’événements européens. Un appel à intérêt ouvert du 9 mai au 18 juin, avec pour objectif le recrutement d’une cinquantaine d’ambassadeurs. La création de ce réseau était l’une des 35 propositions du Forum citoyen Erasmus+.