Outre-mer. Un arrêté du 27 avril 2023 précise les nouvelles modalités des aides de l’État pour l’amélioration de l’habitat et l’acquisition-amélioration de logements à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (lire sur AEF info). L’arrêté rappelle ainsi la composition de l’aide de l’État pour l’amélioration, et celle pour l’acquisition-amélioration des logements. Cette seconde aide est prioritairement versée pour des opérations d’accession...