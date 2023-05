FONCTION PUBLIQUE ANNULATION DE CONCOURS. Un arrêté du 28 avril 2023 annule et reporte des épreuves écrites d’admissibilité des concours externes communs pour le recrutement dans le deuxième grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie C. Cela concerne les deux épreuves d’admissibilité du concours externe commun pour le recrutement dans le deuxième grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie C dans l’académie de Paris, et la deuxième épreuve d’admissibilité...