La date est tombée vendredi 5 mai en fin de journée : la Première ministre préside un nouveau comité interministériel de la transformation publique ce mardi 9 mai. C’est le premier du second quinquennat d’Emmanuel Macron et le 7e depuis son arrivée à l’Élysée en 2017. Le premier s’était déroulé en février 2018, trois mois après le lancement du programme Action publique 2022 ; le dernier en juillet 2021. Comme précisé par Élisabeth Borne lors de la présentation de la feuille de route du gouvernement fin avril, ce comité interministériel, visera, outre le suivi de l’exécution des décisions passées, à préciser les plans d’actions à mettre en œuvre. Il "reposera sur trois piliers", précise Matignon : "Renforcer les services publics fondamentaux" ; "réaffirmer les fondamentaux et l’accessibilité des services publics" ; et "mettre en œuvre la feuille de route jusqu’aux concitoyens".