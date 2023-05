Le ministre de la Ville et du Logement a été interrogé par plusieurs députés sur le zonage en outre-mer, lors d’un débat à l’Assemblée ce vendredi 5 mai. "À la suite de la restitution des travaux du CNR logement, qui aura lieu très prochainement et non plus le 9 mai pour des raisons techniques", Olivier Klein souhaite "la poursuite d’un dialogue sur la réalité de la tension" en matière de logement dans les territoires. Un "travail qui pourra servir de base à une révision du zonage A-B-C et au reclassement d’un certain nombre de communes, y compris en outre-mer", ajoute-t-il.