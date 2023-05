Le Cines a inauguré le 4 mai 2023 son supercalculateur de 74 pétaflops/s, acquis par Genci l’année dernière et qui apparaît comme un des plus puissants en Europe. Classé 3e du "Green 500" et 11e du Top 500, il représente une puissance de calcul plus de vingt fois supérieure à celle précédemment en production au Cines avec le supercalculateur Occigen (lire sur AEF info). Adastra, dont le nom fait référence à la locution latine "Ad astra per aspera" ("Par des chemins ardus vers les étoiles"), est accessible aux chercheurs académiques ou industriels "dans le cadre de la recherche ouverte".