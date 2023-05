Après une étude sur le "territoire azuréen", l’Institut Montaigne vient de publier un rapport sur l’emploi dans la métropole lilloise. Parmi ses recommandations, le think tank propose de faire de la MEL un "territoire d’industrie", d’y expérimenter le dialogue social territorial ou encore de donner un cadre à l’économie informelle. "Nous devons sortir d’un paradoxe : la métropole lilloise connaît un vrai dynamisme économique mais aussi un taux de chômage plus élevé que la moyenne", relève Jean-Pierre Letartre, président du campus patronal local Entreprises et Cités, joint par AEF info.