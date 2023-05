Le Conseil d’État (28 avril 2023, req. n° 443749) annule le retrait d’emploi du directeur des services départementaux de l’Éducation nationale des Deux-Sèvres, Franck Picaud. La procédure préalable à l’édiction du décret de retrait et de l’arrêté d’affectation dans une autre académie est irrégulière faute d’avoir transmis à l’intéressé un dossier administratif et professionnel complet. Antony Taillefait, professeur de droit public et co-directeur du master 2 en formation continue "Management et droit des organisations scolaires (M@DOS)", analyse le contenu et la portée de la décision.