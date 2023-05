31 projets sont en lice dans le cadre de la troisième et dernière vague de l’appel à projets "Excellences sous toutes ses formes", parmi lesquels 18 universités, 5 EPE, 3 écoles d’ingénieurs, 2 Comue, 2 autres établissements et 1 consortium, selon la liste que la rédaction d’AEF info a pu constituer. Après les auditions de 9 porteurs début mai (lire sur AEF info) et la délibération du jury, le Ceeri, qui doit officialiser les résultats, devrait se réunir fin mai 2023 et la liste des lauréats devrait être dévoilée dans la foulée.