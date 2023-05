En 2022, 121 000 contrats de professionnalisation ont été signés, un chiffre stable par rapport à 2021. Quel est le profil de ces nouveaux bénéficiaires ? C’est la question à laquelle répond une étude de la Dares publiée le 4 mai 2023. La direction statistique pointe notamment que 51 % des personnes ayant commencé un contrat de professionnalisation en 2022 sont âgées de 26 ans et plus, en hausse de 7 points sur un an, et que 35 % possèdent un diplôme du supérieur, en baisse de 5 points sur un an.