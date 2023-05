C’est avec quelques jours de décalage que la plateforme Karoussel s’ouvre aux CFA, le 9 mai 2023. Comme pour les exercices précédents, cette plateforme permet aux organismes qui ont dispensé des formations en apprentissage en 2022 de déposer leurs données comptables auprès de France compétences, en application de la loi "Avenir professionnel" de 2018. Les organismes qui disposent déjà d’un compte utilisateur sur Karoussel pourront procéder à la mise à jour de leurs données. Les autres devront d’abord créer leur compte utilisateur. Une seconde étape s’ouvrira le 15 mai avec la mise en ligne sur la plateforme de la déclaration à compléter. "Les organismes concernés pourront, à partir de cette date et au plus tard jusqu’au 31 juillet, renseigner et déposer la déclaration de leurs données comptables et analytiques", indique France compétences sur son site internet.