17 %. C’était le taux de réussite aux examens des étudiants en L1 de droit de l’Upec, à l’issue du premier semestre de 2021. Un taux monté à 25 % cette année, notamment grâce à du tutorat et de la remédiation. "Mais je crains que nous n’ayons atteint un plafond et qu’il soit difficile d’aller plus loin en l’état", reconnaît Laurent Gamet, doyen de la faculté de droit de l’Upec, dans un entretien à AEF info le 3 mai 2023. Pour lui, les lycéens doivent être mieux préparés aux études supérieures et surtout, ils ont besoin d’un meilleur encadrement, ce qui est compliqué en l’état avec 1 400 étudiants en L1, dont 1 200 en filière générale. Le doyen dit aussi croire dans les bienfaits de la professionnalisation des formations et regrette que "les universités du centre aspirent les meilleurs bacheliers", "ce qui déséquilibre totalement l’écosystème des autres facultés en Île-de-France".