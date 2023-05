Depuis janvier, le comité de mobilisation de l’Insee amplifie son mouvement d’opposition à la réforme des retraites promulguée le 15 avril 2023. Le collectif informel à l’initiative des agents et soutenu par la CGT, SUD et FO, réuni le 4 mai 2023, revendique environ 150 salariés de la direction générale de l’Insee, située à Montrouge, mobilisés depuis le début de l’année. Plusieurs services informatiques ont rejoint le mouvement, dont celui chargé du recensement de la population. Des négociations sont en cours avec la direction pour donner une "plus grande visibilité" aux grèves en cours.