Hervé Morin, le président (Nouveau centre) de la région Normandie, a fait voter le 2 mai dernier une modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires pour intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation issus de la loi climat et résilience. La région a fait le choix de territorialiser l’artificialisation selon cinq critères. Elle compte sur les EPCI pour inscrire ces objectifs sur le terrain, sous réserve qu’ils comptent plus de 15 000 habitants. C’est la première région à faire voter une telle modification.