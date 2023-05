Conseil en évolution professionnelle : après 7 500 accueils dans le Grand Est en 2020, une nette hausse attendue en 2021

Pour cette première année, les équipes du CEP -Grand Est ont pu accompagner 7 459 personnes dans leur projet de développement, indique le rapport d’activité 2020 diffusé par le mandataire CCI Formation EESC (École d’enseignement supérieur consulaire)/ CIBC 54. Les bénéficiaires venaient des secteurs santé et social (pour 22 %), commerce (17 %), industrie (8 %), transport (5 %) ou encore restauration (4 %). "Point notable, seulement 33 % avaient un niveau bac ou inférieur", relève Zohra Amara, directrice projet CEP. "L'enjeu est de toucher aussi les personnes qui sont les moins qualifiées et celles situées dans les communes rurales". En dépit des confinements, "la continuité de service a été assurée", et "il y a eu un développement des recours, via une cinquantaine de sites et une centaine de conseillers". Pour 2021, le bilan à fin juin s’élevait à 6 000 personnes accompagnées.