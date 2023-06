"Les ARS doivent s'excuser auprès des familles et des salariés du secteur des Ehpad qui ont souffert de l’absence d’un corps de contrôle efficace", affirme Victor Castanet, près d’un an après la publication de son enquête Les Fossoyeurs, rééditée en format poche et augmentée de chapitres inédits (éditions J’ai Lu). "Les dérives qui ont eu lieu chez Orpéa n’ont été possibles que parce que le système de contrôle était défaillant", rappelle-t-il. Lors de cet entretien réalisé courant mai 2023 dans le cadre d'une série (lire sur AEF info), le journaliste plaide pour une meilleure prise en compte des alertes émanant du terrain. Il appelle les ARS à se doter des compétences financières qui leur manquent. Il demande enfin au gouvernement de prendre des mesures structurantes : "Tant qu’il n’y aura pas suffisamment de soignants, il y aura des dysfonctionnements et des cas de maltraitances".