Jeudi 4 mai 2023, plusieurs dizaines de milliers d’agents publics ont reçu un message de la DGFIP les informant d’une erreur dans leurs déclarations de revenus 2022 préremplie concernant les traitements et salaires et les heures supplémentaires exonérées. L’administration fiscale a en particulier omis de mettre à jour le plafond des heures supplémentaires défiscalisables. S’excusant pour cette erreur, qui peut conduire pour les agents à payer plus d’impôts que prévu, elle explique dans une note mise en ligne la marche à suivre pour corriger la déclaration de revenus.