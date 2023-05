L’université de La Réunion et sept autres partenaires français et indiens – dont les universités de Poitiers, Lyon-I et Lyon-II – ont officiellement lancé le projet de campus franco-indien "Iliade" dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, à Vellore (Inde), le 27 avril 2023. "Les étudiants français, indiens et de la zone pourront désormais bénéficier d’un cursus complet et structuré LMD" et un master en biotechnologie sera créé, indique l’université par communiqué.