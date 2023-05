Administration centrale. Un arrêté modifie l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (lire sur AEF info). Personnels. Un arrêté annule et reporte des épreuves écrites d’admissibilité des concours externes communs pour le recrutement dans le deuxième grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie C.