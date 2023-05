ADMINISTRATION CENTRALE. Un arrêté modifie l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (lire sur AEF info). IMT. Un arrêté porte revalorisation des taux de la prime pédagogique instituée par le décret n° 2000-729 du 31 juillet 2000 au bénéfice des personnels enseignants de l’Institut Mines-Télécom. LÉGION...