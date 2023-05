Dans une circulaire publiée le 4 mai, le ministre de l'Intérieur "attire l’attention" des préfets de département sur "l’importance de préparer le plus en amont possible" le stationnement des grands groupes de caravanes de gens du voyage, à l’occasion des rassemblements estivaux. Au 31 décembre 2022, seulement 61,5 % des places prescrites par les schémas départementaux d’accueil étaient réalisées, observe Gérald Darmanin. Les préfets pourront donc, si besoin, encourager la révision de ces schémas sans attendre le délai légal de six ans.