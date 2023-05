Le coût annuel complet d’un élève de l’INSP en formation initiale s’est élevé en 2022 à 95 200 euros soit plus de 4 000 euros de plus que la cible initialement prévue, selon le rapport annuel de performance du programme budgétaire "Fonction publique" annexé au projet de loi de règlement du budget de l’État pour 2022 et publié le 21 avril. La cible pour cette année a été fixée à 95 368 euros par le projet annuel de performance 2022. Cette hausse est due à l’augmentation de la valeur du point d’indice en 2022. Celle-ci a aussi pesé sur le coût des élèves des IRA.