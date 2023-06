Comment les acteurs de l’enseignement supérieur d’autres pays adaptent-ils leurs formations et leurs pédagogies ? AEF info présente 30 tendances et initiatives accolées à une ressource accessible gratuitement. Parmi elles, les pistes de réforme pour s’adapter à l’IA et les nouveaux outils d’aide à la création de cours avec ChaptGPT ; le programme d’1 Md $ de l’université de Californie du Sud pour l’informatique ; le nouveau cadre britannique pour la transformation numérique ; le "raccourcissement" des masters au Danemark ; le programme pour la diversité dans 33 universités allemandes…