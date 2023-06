Véritable Ovni dans le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche français, le "Learning Planet Institute", nouveau nom du CRI fondé par François Taddéi en 2006 dans le giron – mais indépendamment – de l’université Paris Cité, la structure déroge à toutes les normes en vigueur. Ni centre de recherche, ni grande école, ni université, le "Learning Planet Institute" est "quelque chose qui n’existe nulle part ailleurs", "quelque part entre l’académie et l’ONG", un "tiers-lieu intermédiaire", explique son fondateur et ses deux directeurs généraux adjoints, Bénédicte Gallon et Gaëll Mainguy, dans une interview à AEF info en avril 2023. Alors que les généreux financements octroyés par la Fondation Bettencourt Schueller doivent prendre fin en 2024, le LPI se cherche un nouveau modèle, suscitant critiques et jalousies.