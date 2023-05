Quelles sont les priorités internationales de l’une des grandes écoles les plus sélectives de France ? Dans quelles zones l’ENS-PSL oriente-t-elle ses efforts aujourd’hui, et pour quelles raisons ? Frédéric Worms, directeur depuis un an, expose dans un entretien à AEF info, aux côtés du directeur des relations internationales, Cédric Guillerme, ses axes stratégiques : l’Afrique, avec laquelle il s’agit de "construire un nouveau modèle de coopération scientifique" ; l’Inde, "devenu le pays le plus peuplé du monde cette année", et qui est donc "stratégique", mais où l’ENS a "un gros retard" qu’elle entend combler grâce au Campus franco-indien dont elle a été co-lauréate ; les États-Unis, partenaires de longue date de l’ENS, qui vient d’ailleurs de souffler les 100 bougies de sa relation avec Princeton ; et enfin l’Europe, "espace prioritaire d’échange et objet de recherche en soi".