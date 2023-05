Le ministère de la Transition écologique précise dans un questions/réponses les contours du forfait mobilités durables

Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires publie sur son site un questions/réponses relatif au forfait mobilités durables, à destination des employeurs privés et publics. Ce dispositif facultatif, créé par la loi d’orientation des mobilités, et effectif depuis la fin du confinement en mai 2020 (lire sur AEF info), permet la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais de transport personnels entre le domicile et le lieu de travail lorsqu’un moyen de transport plus propre est utilisé. Les montants octroyés dans ce cadre sont exonérés d’impôts et de cotisations sociales, dans la limite de 600 euros lorsqu’il est cumulé avec un abonnement de transports en commun. Ce seuil d’exonération a été relevé à 800 euros pour les années 2022 et 2023 par la première loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 (lire sur AEF info).