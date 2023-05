C’est "un engagement financier inédit de l’État" en faveur du vélo qu’est venue annoncer la Première ministre lors du premier comité interministériel vélo et marche, réuni vendredi 5 mai. Le gouvernement investira 2 Md€ d'ici 2027, de façon à parvenir, grâce à la mobilisation des collectivités, à "6 Md€ d’ici la fin du quinquennat", fait-elle valoir. Le fonds mobilités actives sera pérennisé à hauteur de 250 M€ par an, l’objectif étant d’atteindre à cette échéance 100 000 km d’aménagements cyclables sécurisés. Les aides à l’achat seront par ailleurs prolongées et élargies aux vélos d’occasion.