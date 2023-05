La commission mixte paritaire qui a réuni sept députés et sept sénateurs, jeudi 4 mai 2023 dans l'après-midi sur le projet de loi sur le nucléaire, a comme attendu été conclusive (lire sur AEF info). Le texte devra être adopté dans sa version finale dans les deux chambres prochainement. Le sujet de l’absorption de l’IRSN par l’ASN, a été mis à l’écart du texte et seul persiste un alinéa à l’article 9A commandant un rapport recensant les besoins humains et financiers des organismes liés à la sûreté nucléaire. Les sénateurs ont aussi réintroduit un dispositif temporaire, dans l’attente de précisions législatives sur l’objectif ZAN, permettant de ne pas comptabiliser les installations nucléaires dans le calcul de l’artificialisation. AEF info reviendra en détail prochainement sur le détail des dispositions adoptées.