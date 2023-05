À la suite de la troisième réunion du comité de suivi de la LPR, qui s’est déroulée le 10 mai 2023, le secrétaire général du SNPTES-Unsa, Alain Halère, se demande si l’ouverture de concertations en vue de négocier une clause de revoyure aura bien lieu. Il s’inquiète par ailleurs des possibilités de repyramidage qui sont offertes aux ITRF dans les établissements, compte tenu d’un "certain nombre de recrutements infructueux constaté". Autres sujets évoqués : l’accord de télétravail et l’accord de méthode sur la protection sociale complémentaire au menu de l’agenda du CSA ministériel. S’agissant des élections au Cneser de juin, une liste intersyndicale "SNPTES, A&I, Unsa-ITRF-Bi-O" a été déposée pour le collège des Biatss, explique-t-il. Quant au projet de fusion du SNPTES et de l’Unsa-ITRF-Bi-O qui n’avance pas, "il n’est pas souhaitable de faire perdurer cette situation", prévient-il.