Les sénateurs ont adopté en séance publique la proposition de loi "visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une fausse couche", jeudi 4 mai 2023. Le texte, sur lequel le gouvernement a engagé la procédure accélérée, vise notamment à mettre en œuvre l’une des mesures phares du plan "Égalité entre les femmes et les hommes" (2023-2027) : la suppression du délai de carence en cas d’arrêt de travail à la suite d’une interruption involontaire de grossesse. La mesure doit s’appliquer au plus tard aux arrêts prescrits à compter du 1er janvier 2024. Les sénateurs ont en outre introduit une protection contre le licenciement d’une durée de dix semaines. La proposition de loi doit désormais être examinée par une commission mixte paritaire, afin que sénateurs et députés tentent de s’accorder sur une version commune.Consulter le dossier législatif.