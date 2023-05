"On doit bouger sur la question des recrutements, mettre à plat les concours, faire de l’apprentissage un pré-mode de recrutement", a insisté le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, en ouvrant un temps d’échanges avec le public lors du salon national de l’emploi public, qui se tenait ce 4 mai 2023 à la Station F à Paris. Sans faire l’impasse sur la question des rémunérations, centrale pour les organisations syndicales, il a souligné l’enjeu de la valorisation de la performance et de la dynamisation des carrières.