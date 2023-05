Offrir aux personnes en détention la possibilité de suivre une formation d’enseignement supérieur au format numérique, grâce à un micro-serveur qui fonctionne sans accès à internet, c’est l’objectif de Supbox, projet lauréat de l’appel à projets "Campus connectés" (lire sur AEF info). Porté par Rennes métropole et l’université Rennes-II, le dispositif a été initié en 2019 et bénéficie aujourd’hui à une douzaine de détenus. De nouvelles formations seront proposées à la rentrée 2023, et des tuteurs étudiants accompagneront les détenus en formation.