Pour le Snetaa-FO, qui s’exprime sur la réforme de la voie pro annoncée par Emmanuel Macron le 4 mai 2023, "la gratification est une bonne chose pour les élèves". Mais le "signal envoyé n’est pas le bon", selon le Snuep-FSU, qui considère, comme la CGT et SUD, que c’est "mettre les lycéens pro au service du patronat". Le Snalc proteste quant à lui contre un "adéquationnisme", tandis que le SE-Unsa dénonce "l’entêtement idéologique sur le pacte" et s’oppose à l’augmentation des PFMP. Pour la CFDT, "les mesures contre le décrochage et pour l’insertion professionnelle vont dans le bon sens", et le SNPDEN est rassuré sur le délai pour mettre en œuvre la réforme.